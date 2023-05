Elezioni Turchia, oltre 64 milioni alle urne. Erdogan: «Se perdo, pronto a lasciare»

«Questa è una domanda molto ridicola». Recep Tayyp Erdogan, 69 anni, da 20 al potere in Turchia, ha replicato così in tv a chi gli chiedeva se in caso di sconfitta avrebbe accettato l'esito del risultato delle elezioni presidenziali di oggi. È stato perentorio: «Siamo arrivati al potere con strumenti democratici e se il nostro Paese decidesse diversamente, farei ciò che la democrazia richiede. Rispetteremo qualsiasi risultato esca dalle urne». L'opposizione ha assemblato una faticosa (e forse non così solida) coalizione, con sei partiti che sostengono Kamel Kilicdaroglu, 74 anni. Esponente del Partito popolare repubblicano, moderato, perfino grigio nei comizi, richiama la tradizione laica di Ataturk, fondatore della repubblica turca.

IMPRONTA

VELENI

Erdogan, al contrario, preme molto sulla religione, sulla sua identità di politico islamista. Ha deciso di chiudere la campagna elettorale partecipando alla preghiera della moschea di Santa Sofia, a Istanbul. Un edificio simbolo dell'impronta che Erdogan e il suo partito l'Akp, hanno dato al Paese: costruita da Giustiniano nel VI secolo, per oltre nove è stata una chiesa cristiana per diventare una moschea solo nel 1452. Ataturk negli anni Trenta del secolo scorso la trasformò in un museo, ma nel 2020 Erdogan ha deciso che venisse riconvertita in moschea. Ma più che alla religione, i 64 milioni di elettori che andranno al voto oggi guardano all'economia e alle ferite del catastrofico terremoto del 6 febbraio. Quando sali su un taxi a Istanbul, in questi giorni, il discorso finisce sempre sulle elezioni, ma la domanda che ti ripeterà quasi sempre il tassista è: questi politici cosa vogliono fare per restituire potere d'acquisto alle famiglie? Il Pil cresce, anche perché Erdogan ha ordinato di mantenere i tassi bassi, ma l'inflazione vola: in aprile ha superato quota 50 per cento, ma secondo il centro indipendente Enag su base annua ha toccato il 112,51 per cento. Una lira turca sempre più debole aiuta le esportazioni, ma il costante aumento dei prezzi sta strozzando i cittadini e anche i recenti aumenti dei salari, concessi pochi giorni fa da Erdogan ai dipendenti pubblici, vengono rapidamente erosi. A questo si aggiunge un giudizio non sempre univoco su come il governo è intervenuto nelle regioni colpite dal sisma, dove centinaia di migliaia di sfollati sono ancora nelle tende o nei container. Su una promessa i due fronti contrapposti concordano: rimandare in Siria i rifugiati accolti dal Paese a causa della guerra. Ma Omar Behram Ozdemir, un ricercatore del Centro per gli studi strategici mediorientali citato dal sito Middle East Eye, osserva: «Risulta molto difficile rimandare indietro i rifugiati siriani. Stiamo parlando di tre milioni di persone, arrivate da diverse parti della Siria in sei anni. Il regime siriano non vorrebbe mai accogliere milioni di persone sulle quali non ha informazioni da anni. Infine, ormai il regime ha confiscato terre e case abbandonate».I sondaggi da settimane sembrano dare una speranza di vittoria all'opposizione, ma se Kilicdaroglu non supererà il 50 per cento si andrà al secondo turno, il 28 maggio, quando tutto potrebbe succedere.Ieri la polizia ha messo in custodia ad Ankara Kemal Ozkiraz, fondatore dell'istituto di sondaggi Avrasya che ha previsto una sconfitta alle elezioni di Erdogan. I veleni stanno scorrendo copiosi: Erdogan accusa l'opposizione di «prendere ordine dai terroristi» citando i presunti legami con il Pkk; Kilicdaroglu punta il dito contro le interferenze della Russia. Ad alimentare questa accusa c'è una brutta storia di deepfake (una tecnologia che consente di manipolare video in modo quasi perfetto). In rete sono apparsi dei filmati porno (falsi) che addirittura mostrano un altro candidato alla presidenza Muharrem Ince, che ha deciso di ritirarsi. In un altro video si vede un militante del Pkk che canta l'inno del partito di Kilicdaroglu. Che ha accusato Mosca di avere organizzato una campagna online per interferire sulle elezioni turche: «Abbiamo prove concrete». Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha smentito seccamente. Il partito di Erdogan (che da quando la Russia ha invaso l'Ucraina ha mantenuto rapporti sia con Putin sia con Zelensky tentando di svolgere il ruolo di mediatore) ha replicato agli avversari: in Turchia le elezioni sono sempre state trasparenti; le accuse di interferenze sono ingiuste nei confronti del nostro Paese.