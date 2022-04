Tumori, nuovo farmaco blocca le cellule cancerogene nel colon e previene le metastasi: risultati incoraggianti sui topi

Passo in avanti nella cura dei tumori al colon con farmaco basato su anticorpi: per ora i risultati positivi si sono registrati nella sperimentazione con i topi, ma i ricercatori hanno ottime speranze che nei prossimo anni si possano confermare anche nell'uomo il rallentamento della diffusione delle cellule tumorali e la prevenzione delle metastasi tumori e previene le metastasi.

Farmaco per il tumore al colon

Come riportano i media spagnoli rilanciando l'articolo della rivista scientifica Nature Cancer, un consorzio internazionale dell'Istituto di ricerca in biomedicina di Barcellona guidato da Eduard Batlle ha individuato l'anticorpo MCLA-158, considerato il primo farmaco candidato che agisce sulle cellule staminali tumorali. Lo scienziato, in collaborazione con l'azienda biotech olandese Meruscon, ha battezzato il farmaco "Petosemtamab", ovvero l'anticorpo MCLA-158 che blocca la diffusione del cancro ad altri organi e rallenta la crescita dei tumori nei topi sui quali erano state impiantate cellule tumorali di malati di cancro al colon.

Secondo i ricercatori questa sperimentazione permette inoltre di utilizzare i cosiddetti "organoidi" nei futuri studi per la messa a punto di farmaci antitumorali. Gli "organoidi" sono campioni prelevati dai malati che possono essere coltivati ​​​​e che imitano il comportamento del tumore in laboratorio. Per arrivare alla scoperta dell'MCLA-158, in Spagna hanno usato per la prima volta una biobanca di organoidi di pazienti oncologici.

Le prime notizie su questo nuovo farmaco risalgono all'ottobre dell'anno scorso e riportavano elementi sulla sicurezza, la tollerabilità e l'attività antitumorale della monoterapia con MCLA-158 nei carcinomi a cellule squamose della testa e del collo.