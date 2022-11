Archeologia, scoperta in Egitto la tomba di Cleopatra: un tunnel segreto sotto il tempio di Taposiris Magna

La tomba di Cleopatra, ultima regina d'Egitto, potrebbe essere stata trovata. Una missione archeologica internazionale ha infatti scoperto un tunnel scavato nella roccia sotto l'antico tempio egiziano di Taposiris Magna, che potrebbe condurre alla tomba perduta di Cleopatra, ultima sovrana dell'Egitto tolemaico dal 51 al 30 a.C.

La galleria segreta

A scoprire il tunnel segreto sotto il tempio di Taposiris Magna è stata l'archeologa Kathleen Martinez dell'Università di Santo Domingo, da tempo è impegnata nelle ricerche su Cleopatra. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha poi annunciato il ritrovamento, descrivendo il tunnel come «un prodigio della tecnica ingegneristica antica», simile al tunnel di Eupalinos sull'isola greca di Samos.

Nel dettaglio, la galleria è lunga 1.300 metri ed è situata a 13 metri di profondità. Al suo interno finora sono state trovate mummie con lingue d'oro in stile greco-romano sepolte di fronte al tempio, due statue di alabastro di epoca tolemaica (una sembra essere una sfinge) e vasi e recipienti in ceramica. Parte del tunnel è sott'acqua, forse a causa di antichi terremoti che colpirono la regione tra il 320 e il 1303 d.C. Questi disastri naturali potrebbero aver portato al declino di Taposiris Magna.

I ritrovamenti comunque sembrano confermare la tesi dell'archeologa Martinez, secondo cui l'area era una tomba reale.

«Se la troviamo è la scoperta più importante del XXI secolo»

Il tempio di Taposiris Magna, dedicato a Osiride, il dio dei morti, si trova alla perfieria di Alessandria. Secondo l'archeologa Martinez (che da 20 anni fa ricerche su Cleopatra) qui potrebbe essere sepolta l'ultima regina d'Egitto.

Ottenere il permesso per fare delle indagini però non è stato facile: dopo centinaia di e-mail ignorate, Martinez riuscì a ottenere un incontro al Cairo con il celebre archeologo Zahi Hawass, allora ministro delle Antichità egiziano, soprannominato «l'Indiana Jones dei faraoni». E ottenne due mesi di tempo per condurre gli scavi nel sito.

Ora i lavori sono in corso dal 2004, ma il nuovo ritrovamento è la prova più convincente che Martinez è sulla strada giusta. «Questo è il luogo perfetto per la tomba di Cleopatra», ha dichiarato Martinez al blog Heritage Key. «Se c'è l'1% di possibilità che l'ultima regina d'Egitto sia sepolta lì, è mio dovere cercarla. Se scopriamo la tomba sarà la scoperta più importante del XXI secolo. Se non scopriamo la tomba, avremo comunque fatto grandi scoperte qui, all'interno del tempio e fuori dal tempio».

San Casciano, 24 statue di bronzo recuperate dall'acqua. «Ritrovamento eccezionale, scoperta più importante dopo Riace»

La storia di Cleopatra e Marco Antonio

Cleopatra è considerata la prima celebrità del mondo antico, discendente del generale greco Alessandro Magno. Divenne Cleopatra VII, regina d'Egitto, alla morte di suo padre, Tolomeo XII, e suo fratello fu nominato re Tolomeo XIII. Regnò insieme al fratello dal 51 a.C. al 30 a.C, fino alla sua morte.

Secondo alcune ricostruzioni storiche, Cleopatra ebbe una relazione con il generale romano Marco Antonio secondo uomo al comando di Roma dopo Giulio Cesare. Alla morte di Giulio Cesare dopo un periodo tumultuoso, si arriva all'instaurazione del Triumvirato con tre uomini al comando dell'impero: Ottaviano (discendente di Cesare) a Roma, Lepido nelle province occidentali e Marco Antonio in quelle Orientali.

Marco Antonio si trasferisce così in Egitto, dove regna con il supporto dell'amante Cleopatra. Ma il suo modo di governo, vicino alla monarchia assoluta di stampo orientale e il suo allontanamento dai costumi romani per avvicinarsi a quelli egiziani non vengono visti di buon occhio da Roma. La rivalità con Ottaviano si inasprisce e diventa guerra: Antonio viene sconfitto nella battaglia di Azio, al largo della Grecia e si rifugia ad Alessandria con Cleopatra. La città però viene assediata e conquistata dalle forze di Ottaviano: Marco Antonio si suicida tra le braccia dell'amante e poco dopo, per non cadere in mano del nemico si suicida anche la regina. Dove sia sepolta è rimasto un mistero. Fino ad oggi.

Egitto, esposti per la prima volta “I tesori nascosti di Sohag”: sono nove le icone copte in mostra