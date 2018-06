Tolone, paura al supermarket cassiera e cliente accoltellati da donna che urla: «Allah Akbar»

Una donna di 24 anni ha ferito due persone con un taglierino in un supermercato Leclerc di La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone (sud della Francia), gridando 'Allah Akbar'. La donna è stata subito arrestata. I due aggrediti, un cliente e una cassiera, se la sono cavata con lievi ferite.



«Sembra essere un episodio isolato, causato da una persone con turbe psichiche»: lo ha detto il procuratore della Repubblica di Tolone, Bernard Marchal, esprimendosi nel primo pomeriggio sull'aggressione Secondo le ricostruzioni, la donna - nota per reati comuni e in particolare per fatti violenti - è una francese nata nel 1994. Una perquisizione nella sua casa, tuttora in corso, dovrebbe chiarire se ha avuto o meno rapporti con l'Isis o con elementi vicini all'islamismo radicale.



«Il fatto di avere problemi psichici attestati - ha precisato il procuratore - non esclude che possa essere radicalizzata». I testimoni hanno parlato di qualcosa che assomigliava a una lite o a una zuffa. La cassiera è rimasta ferita vicino all'occhio, l'uomo al petto. Sono entrambi fuori pericolo.

