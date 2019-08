Terremoto, fortissima scossa scuote l'Oregon: paura da Portland a Seattle

, forte scossa negli Stati Uniti . Il sisma, di magnitudo 6.3, si è registrato a largo delle coste dell'Oregon alle 8.08 locali (le 17.08 in Italia) a profondità di dieci chilometri. L'Ente geofisico Usa ha localizzato l'epicentro nell'oceano Pacifico, a oltre 280 km da Coos Bay, tuttavia le scosse si sono avvertite in numerose aree dello Stato. Diversi residenti di Portland e Seattle hanno sentito la terra tremare e alcune scosse sono state sentite anche nello Stato di Washington. Al momento non c'è alcun allarme tsunami.