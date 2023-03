Svizzera, due treni deragliano nel Canton Berna: diversi feriti, di cui almeno uno grave

Due treni sono deragliati oggi in Svizzera provocando diversi feriti, di cui uno grave. A confermare la notizia dell'incidente è la Rsi, che ha citato fonti di polizia. «Un treno è deragliato oggi a Lüscherz, nel Canton Berna vicino a Bienne, provocando diversi feriti», scrive la Rsi, aggiungendo che «anche un secondo treno è uscito dai binari nel comune di Büren zum Hof, sempre nel canton Berna e, anche in questo caso la polizia ha confermato l'accaduto e la presenza di diversi feriti, di cui almeno uno grave», ha aggiunto.

Il maltempo

La tempesta che si sta abbattendo a Nord delle Alpi, denominata Mathis, ha soffiato sulle pianure con raffiche che hanno raggiunto i 122 km/h a Steckborn (TG) e i 113 km/h a Sciaffusa e Würenlingen (AG). Sono stati segnalati rallentamenti al traffico e cadute di alberi. Diverse piante sono cadute sulle autostrade, bloccandone le corsie. È il caso ad esempio della A1 tra Meggenhus (SG) e Rheineck (SG) e tra Losanna e Ginevra vicino a Coppet (VD). A Uster (ZH), i mercati di strada previsti per domani sono stati cancellati per precauzione, afferma la polizia locale. Disagi e danni sono segnalati anche sulle strade locali e in diversi paesi.