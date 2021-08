Stati Uniti, arriva la tempesta Ida: in Louisiana dichiarato lo stato d'emergenza

La tempesta tropicale Ida si è formata ieri sera nei Caraibi e si dirige verso la costa del golfo degli Stati Uniti, hanno annunciato i meteorologi Usa. In Louisiana è stato dichiarato lo stato d'emergenza, con New Orleans in allerta. «Sfortunatamente, tutta la costa dello stato è attualmente sul percorso della tempesta tropicale Ida, che si sta rafforzando e potrebbe arrivare a toccare terra in forma di potente uragano», ha affermato il governatore John Bel Edwards chiedendo ai cittadini di mettersi al riparo.

🌀 10:00 p.m.: Here is the latest forecast from @NHC_Atlantic on Tropical Storm #Ida. We are under a Hurricane watch. Please have your hurricane plan ready. #mswx #lawx pic.twitter.com/fXgLTPMSRz