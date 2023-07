Sposa non vuole i bambini al matrimonio (dopo aver avuto un aborto): «Dobbiamo divertirci». Scoppia la lite in famiglia

Una giovane sposa ha deciso di escludere dalla lista degli invitati al suo matrimonio tutti i bambini della famiglia scatendando così le proteste dei familiari.

La donna, 32 anni, ha condiviso la sua scelta su Reddit. «Abbiamo deciso di organizzare una festa senza figli perché abbiamo in programma di bere, festeggiare e non vogliamo bambini in giro», ma anche a causa dei problemi di fertilità della coppia. «Abbiamo avuto difficoltà ad avere figli e di recente ho avuto un aborto spontaneo», ha detto la donna, che ha aggiunto che l'esperienza di perdere il bambino è stata «devastante».

Gli inviti

La giovane ha continuato spiegando che suo fratello, 35 anni, è un padre single di due figlie di due e tre anni, e lei «non potrebbe essere più felice di essere la loro zia». Eppure, «la vista delle mie nipoti ancora mi sconvolge, quindi gli ho chiesto di non farmeli vedere per un po'», ha raccontato. Il fratello della donna non ha reagito bene e la situazione è decisamente degenerata quando i suoi inviti di nozze - che dicevano espressamente «niente figli» - sono stati spediti a tutti.

La lite con il fratello

«[Mio fratello] mi ha inviato un messaggio in cui ha detto: "Le tue nipoti sarebbero fantastiche damigelle, siamo pronti per comprare loro dei vestiti adatti. La tua scelta non dovrebbe riguardarle perché fanno parte della famiglia". A quel punto mi sono arrabbiata ed ho risposto: «Se pensi di non riuscire a separarti dalle bambine per qualche ora allora non puoi venire al mio matrimonio, le regole sono chiare». Dopo l'acceso scambio di battute, la donna ha bloccato il fratello (che avrebbe dovuto essere testimone dello sposo) rischiando di rovinare il loro rapporto. «Anche i miei genitori hanno detto che fino a quando i nipoti e mio fratello non saranno invitati, anche loro daranno forfait», ha detto.