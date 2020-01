Sparatoria in Germania a Rot, almeno 6 morti: arrestato un sospetto

Almeno sei persone, secondo quanto riportano i media tedeschi, sarebbero rimaste uccise nel corso di una sparatoria a Rot am See, nel Baden-Württemberg, nel sud della. Secondo quanto riferisce la polizia locale in un tweet, vi sono «diverse persone ferite, probabilmente morte, all'interno di un edificio».Il sospettato, riferisce sempre la polizia, «è stato arrestato». Non vi sono indicazioni di altri sospettati.