Cina, bonus di 127 euro alle donne con meno di 25 anni che si sposano: la trovata per incentivare nuove nascite

Se ti sposi giovane, e fai dei figli, ti pago. Se fosse uno scambio, la metterebbero giù così. A proporlo è l'amministrazione di una contea cinese alle ragazze con meno di 25 anni. Sì, perché la denatalità è diventato un problema anche da quelle parti.

Manovra, gli interventi allo studio per i giovani, le donne e le imprese: dai mutui agevolati ai programmi di assunzione

In Cina c'è un incentivo economico per le donne che decidono di sposarsi sotto i 25 anni

E così l'amministrazione offre bonus alle giovani donne per cercare di favorire nuove nascite.

Le coppie che si sposano mentre la sposa ha 25 anni o meno anni riceveranno una ricompensa di 1.000 yuan (circa 127 euro), dagli uffici della contea di Changshan, nella provincia orientale di Zhejiang.

L'incentivo è limitato alle coppie che si sposano per la prima volta, e ha lo scopo di promuovere «il matrimonio adatto all'età e la gravidanza», recita il bando pubblico dell'inziativa. La contea ha anche annunciato altri sussidi per aiutare i genitori nella cura dei bambini, per l'istruzione e la fertilità.

Bonus secondo figlio, mutui agevolati e aiuti alle neo mamme: cosa c'è nella manovra per le famiglie

Anche la Cina fa i conti con la denatalità

La popolazione cinese è diminuita l'anno scorso per la prima volta in sei decenni. È un segnale che le autorità non sottovalutano.

Dopo l'abolizione della "politica del figlio unico" che ha regnato dalla fine degli anni '70 fino al 2016, e che è stata progettata per impedire alla popolazione cinese di crescere troppo rapidamente, si cambia senso di marcia. Si vogliono convincere le persone a fare più figli. Dal 2021, alle coppie è stato permesso di avere fino a tre figli. Ma non è bastato.

Cina, alle prese con l'allarme demografico: nel 2022 la popolazione è diminuita di ben 850 mila persone



Il China Population and Development Research Center, un'istituzione sostenuta dal governo, ha detto che il numero di bambini per donna in Cina è il più basso tra i paesi con una popolazione superiore ai 100 milioni.

Il numero di matrimoni l'anno scorso è stato il più basso dal 1986 e l'età media del primo matrimonio in Cina è cresciuta molto negli ultimi anni raggiungendo più di 29 anni per gli uomini e quasi 28 per le donne nel 2020. L'età legale dper sposarsi in Cina è 22 anni per gli uomini e 20 per le donne.