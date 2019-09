Studentessa 18enne in coma per una malattia rara ai polmoni. Il medico: «Colpa della sigaretta elettronica»

di Emiliana Costa

,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il medico sospetterebbe che la causa della patologia siache la giovane ha fumato per tre anni.La vicenda si è svolta nello stato dell'Utah, negli Usa. Come riportaMaddie Nelson, questo il nome della ragazza, ha iniziato a sentirsi male all'inizio di quest'anno, ma il mese scorso ha avuto forti dolori alla schiena e ai reni. Lo studentessa è stata portata d'urgenza in ospedale lottando tra la vita e la morte, ma l'ossigeno che i medici le hanno dato non ha funzionato. Sua sorella Andrea ha affermato che «» e una radiografia ha mostrato «». I medici allora hanno deciso di metterla in coma indotto mentre lottava per la vita.Andrea ha aggiunto: «».La polmonite eosinofila acuta è una malattia rara causata da un accumulo di globuli bianchi nei polmoni in risposta a infiammazione. A Maddie sono stati somministrati steroidi ed è stata portata fuori dal coma dopo tre giorni. Ora respira da sola, ma di notte ha ancora bisogno di ossigeno per la tensione al petto. Maddie ha condiviso le sue foto in ospedale mentre ha esortato le persone a smettere di fumare: «».La comunità medica ha sollecitato cautela, affermando che le sigarette elettroniche sono in circolazione da solo un decennio ed è troppo presto per promuoverle come «sicure».