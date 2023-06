Uno degli uomini più fidati di Putin avrebbe un segreto da tutelare, o almeno così le ultime indiscrezioni portano a pensare. Il figlio del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha intrapreso la carriera musicale durante la guerra, adottando il nome d'arte Sheba o Sheba Singer, rivela la Fondazione anticorruzione di Alex Navalny.

Il quesito è però su come sia iniziata la carriera di Danila Shebunov (Sheba): i numeri delle visualizzazioni sono decollati in poco tempo e più fonti estere sposano l'ipotesi che ci sia stata una «spinta economica» grazie alle casse del Cremlino.

Chi è Danila Shebunov

Il figlio del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, Danila Sergeevich Shebunov, è un imprenditore in erba che cerca di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha 19 anni ma le idee chiare: la guerra non fa per lui. Pochi giorni prima che la Russia invadesse l'Ucraina, Shebunov ha aperto un account TikTok con cover di canzoni famose. Sui social, molti russi hanno puntatao il dito contro di lui: «I nostri figli stanno andando a morire e lui fa le canzonette».

Il cantante ha registrato e pubblicato diversi video con «migliaia di visualizzazioni spudoratamente gonfiate» ma qui i dubbi iniziano a venire: il numero di abbonati di Sheba ammontava a poco meno di 700 utenti al momento della pubblicazione.

Il gruppo di Nalvalny ha anche sottolineato che il figlio di Shoigu è andato in vacanza in Turchia con il suo produttore musicale quattro giorni prima che il presidente russo Vladimir Putin annunciasse una mobilitazione a livello nazionale delle forze armate del Paese. Fonti non confermate parlano anche di ipotesi secondo cui Shoigu e il figlio abbiano utilizzato fondi del ministero della Difesa russa per «implementare» la carriera musicale di Danila.

L'incognita sulla madre

Nel 2019, un'inchiesta di The Insider ha rivelato come la madre di Danila Shebunova (la hostess Elena Shebunova) sia diventata improvvisamente miliardaria dopo aver iniziato una relazione con Sergei Shoigu e aver ottenuto contratti con i ministeri russi dell'Emergenza e della Difesa, che le hanno permesso di acquistare una lussuosa villa a Rublevka una prestigiosa zona residenziale nella periferia occidentale di Mosca - The Insider] accanto al palazzo Rotenberg.

Le critiche di Progozhin

Lo scorso maggio, il cofondatore del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha criticato apertamente il ministro della Difesa russo e la sua famiglia, definendolo un «c******e».

«Cazzo, non vi vergognate di voi stessi? Perché non prendete i vostri adolescenti per le palle, o, non so, per le trecce, e li mettete al loro posto così si calmano? Guardate cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo a Shoigu, il ministro della Difesa russo? I soldi della famiglia di Shoigu sono i loro? Li spendessero in f*****e munizioni. E il ministro della Difesa dice anche che non gli piace l'operazione speciale... Non siamo stati noi a ideare questa operazione speciale, ma abbiamo seguito gli ordini e abbiamo detto: "Se dobbiamo combattere i nostri vicini, dobbiamo andare fino in fondo».