Faceva sesso con il fidanzato ma il padrone di casa li ha scoperti e voleva unirsi a loro: «Ora ho un sospetto terribile»

Fare sesso con il proprio partner e ritrovarsi un estraneo nella propria camera da letto: un imbarazzo totale, e poi un dubbio terribile nella propria testa. E quanto accaduto ad una ragazza, lettrice del tabloid britannico Daily Star, che ha scritto al quotidiano raccontando una disavventura avvenuta qualche giorno prima e che le sta togliendo il sonno.

Il padrone di casa chiede sesso a tre

La giovane, in una lettera alla rubrica dei lettori, racconta che stava facendo l'amore con il suo fidanzato quando il suo padrone di casa è entrato, aprendo la porta con le sue chiavi, e ha iniziato a fissarli. «Mi ha guardato negli occhi, io ho urlato e sono corsa a nascondermi dietro il divano - afferma - lui, invece che andar via, voleva unirsi a noi per un triangolo, ma io ho rifiutato».



Ora però la giovane ha un sospetto: «Ho paura che ciò che è accaduto sia uno scherzo progettato dal mio ragazzo per umiliarmi: temo che abbiano filmato tutto e che sia stato un trucco che ha usato per evitare di pagare l'affitto, d'accordo con il padrone di casa. Lui mi dice che sono paranoica, ma come hanno osato prendersi gioco di me?».



A stretto giro arriva anche la risposta del tabloid: «Se esiste un filmato di quella sera, insisti che venga cancellato davanti ai tuoi occhi.

Il tuo fidanzato e il suo squallido padrone di casa devono sapere che ti senti insultata e violata: non puoi stare con un uomo di cui non puoi fidarti. Se questo idiota ti stima così poco da offrirti per fare sesso in cambio dell'affitto di un mese, lascialo. E prendi in considerazione l'idea di denunciare il fatto alla polizia».