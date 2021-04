Naufragio nel Golfo del Messico, un morto e dispersi

Le ricerche continuano senza sosta ma ogni ora che passa si affievoliscono le speranze di recuperare i dispersi nel naufragio avvenuto martedì nel Golfo del Messico. Un battello industriale, a causa di una violenta tempesta, si è capovolto al largo della costa della Louisiana con i suoi 19 membri dell'equipaggio. Il bilancio provvisiorio è di un morto e sei persone salvate nelle prime ore dei soccorsi. Il resto della crew resta disperso.

#UPDATE The @USCG continues its search efforts for 12 missing members from the capsized lift boat 8 miles south of #PortFourchon, #Louisiana.

