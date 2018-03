Scopre di avere un cancro grazie alla sua cagnolina: "Mi ha salvato la vita con il suo naso"

La lezione di Fabrizio: «Ho vinto il cancro e ora corro per tutti i malati»

Il suole salva la vita grazie a un colpo di. Lauren Gauthier, 42enne avvocato di Amherst (Massachusetts) ha voluto raccontare la sua storia ringraziando Victoria, la sua inseparabile cagnolina, che le ha salvato la vita dalgrazie al suoIl cane, che Lauren ha trovato in strada nel 2017 denutrita e cieca, è diventata una cara amica. Mentre erano in casa un giorno Victoria ha iniziato ad annusare con insistenza il naso di Lauren, così la donna ha notato un puntino rosso che sembrava un brufoletto, ma il cane sembrava esserne ossessionato. Il segno è scomparso dopo qualche tempo per tornare qualche settimana più tardi scatenando nel cane la stessa reazione, così Lauren è andata dal medico.Il foruncolo si è rivelato essere un carcinoma basocellulare, una forma di cancro della pelle che, secondo la Skin Cancer Foundation, colpisce quattro milioni di persone all’anno negli Stati Uniti. Fortunatamente Lauren ha preso in tempo il cancro ed ora è in via di guarigione. Un secondo intervento ha anche permesso di coprire il buco dell'asportazione del neo in modo da non lasciarle segni permamenti sul volto.Lauren ha ammesso che da ragazza amava molto prendere il sole e fare lampade, probabilmente questa potrebbe essere stata la causa del suo cancro. Non solo, come riporta il Daily Mail , ha cercato di sensibilizzare chi la segue sui social sulla prvenzione di questo tipo di malattia, ma ha ringraziato la sua cagnolina che grazie alla sua insistenza le ha salvato la vita.