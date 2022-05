Sulla Stazione spaziale con Samantha Cristoforetti il comando passa al russo Oleg Artemyev, cosmonauta deputato del partito di Putin Abbracci con americani ed europei

Sotto gli occhi di Samantha Cristoforetti fluttuante a testa in giù, è avvenuto sulla Stazione spaziale internazionale il passaggio di consegne fra l'astronauta americano della Nasa Thomas Marshburn e il cosmonauta Oleg Artemyev che nei prossimi mesi comanderà l'Iss che al momento ospita, oltre all'astronauta italiana del'Agenzia spaziale europea, i russi Denis Matveyev e Sergei Korsakov, dell'agenzia spaziale Roscosmos, e gli americani Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, della Nasa. Un avvicendamento previsto da oltre un anno quando venne a messo a punto il calendario delle spedizioni sulla stazione.

APPROFONDIMENTI IN ORBITA Stazione spaziale internazionale e Samantha Cristoforetti: come... IN ORBITA Sulla stazione spaziale sventola la bandiera della vittoria... MISSIONE MINERVA Samantha Cristoforetti e la foto con i figli prima del lancio.... MISSIONE MINERVA Samantha Cristoforetti in tuffo sulla stazione spaziale. «La...

Il passaggio di consegne, con abbracci e dichiarazioni reciproche di fratellanza in diretta streaming mondiale, è servito anche a sottolineare che le attività sull'Iss continuano all'insegna della massima collaborazione internazionale come avviene dal 2020, quando la stazione entrò in servizio. Fino ad oggi un comandante americano ha aiutato il lavoro anche dei cosmonauti e da oggi un cosmonauta sostiene le attività anche degli americani: sull'Iss il comandante, come ha detto anche Luca Parmitano che ha rivestito questo ruolo, è un "facilitatore".

Un messaggio che arriva sulla Terra dove invece i rapporti fra le superpotenze sono ai minimi storici dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina.

Per di più Roscosmos ha più volte minacciato di lasciare la stazione spaziale, ma ogni annuncio è stato subito incasellato nella categoria "propaganda", perché la Russia, nei fatti, continua a collaborare secondo i programmi anche perché ha già pagato in anticipo le "quote" Iss fino al 2024. E anche in chiave propagandistica va letta l'esposizione dello Stendardo della vittoria dell'Urss sulla Germania nazista che lo stesso cosmonauta Oleg Artemyev ha esposto, di sua iniziativa e con l'appoggio della sua agenzia, durante l'ultima passaggiata spaziale. Artemyev è anche deputato della Duma per il partito Russia Unita di Putin.

Intanto la navetta Crew Dragon Endurance si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e ha cominciato il viaggio di rientro a Terra, la cui durata prevista è di circa 23 ore. L'ammaraggio al largo della Florida è previsto intorno alle 6.43 italiane di venerdì 6 maggio. A bordo ci sono il tedesco Matthias Maurer, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i colleghi della Nasa Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron.

Il passaggio di consegne per il comando dell'Iss è avvenuto poco prima della chiusura del portello per l'undocking.

Paolo Ricci Bitti