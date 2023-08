La Russia torna sulla Luna dopo quasi 50 anni: Putin dà l'ok per la missione prevista per questa notte

Dopo l'Ucraina, Putin punta alla conquista dello Spazio, anzi, della Luna. È infatti previsto per questa notte, quando in Italia saranno le ore 1:10 di venerdì 11 agosto, il lancio della missione «Luna-25» con cui il Cremlino punta a tornare sul suolo lunare dopo 47 anni. Proverà a realizzare il primo allunaggio nella regione del polo Sud, particolarmente ricca di ghiaccio, e lo farà senza la collaborazione prevista dell'Agenzia Spaziale Europea, interrotta dopo l'invasione dell'Ucraina.

Protagonista della missione sarà un lander da 800 chilogrammi che verrà lanciato dal cosmodromo di Vostochny con un razzo Soyuz. A giugno, il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, aveva definito il lancio come ad alto rischio. «Questa missione prevede l'atterraggio al polo Sud. Nessuno al mondo lo ha mai fatto prima», aveva detto durante un incontro con il presidente Putin. «La probabilità di completare con successo missioni come questa è stimata intorno al 70%».

L'arrivo a destinazione dovrebbe avvenire circa cinque giorni dopo il lancio. Il lander tenterà un atterraggio morbido sulla Luna per poi dare il via alla missione operativa vera e propria, della durata di circa un anno.

#Russia is preparing for its Lunar Mission "Luna 25" to reach Moon's South Pole before India.



The launch is scheduled from #Russia's Vostochny cosmodrome on Friday. Luna 25 is expected to land on 21/22 August before Chandrayaan-3.



Roscosmos has said the two missions would not… pic.twitter.com/5ixw6E83gt

— Indian Aerospace Defence News - IADN (@NewsIADN) August 8, 2023