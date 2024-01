Russia pronta ad acquistare missili balistici dall'Iran per usarli in Ucraina. Gli Usa: a Mosca anche quelli della Corea del Nord

Le nuove armi

La Russia sta pianificando di acquistare missili balistici a corto raggio dall'Iran, un passo che migliorerebbe la capacità di Mosca di colpire le infrastrutture dell'Ucraina. Lo dicono funzionari statunitensi al Wall Street Journal, secondo cui i piani di Mosca hanno suscitato profonda preoccupazione dell'amministrazione Biden. La consegna dei missili iraniani potrebbe avvenire già questa primavera se l'acquisto dovesse procedere, ma i funzionari non credono che l'accordo sia ancora stato completato. Nel frattempo, Mosca ha già iniziato a ricevere lanciamissili e diverse dozzine di missili dalla Corea del Nord, hanno detto i funzionari.

Il piano

Mosca mette a punto i piani mentre diminuisce il sostegno del Congresso Usa sul supporto a continua militare degli Stati Uniti all'Ucraina: i legislatori devono ancora approvare un disegno di legge che fornirebbe finanziamenti aggiuntivi per Kiev, ricorda il Wsj. I funzionari Usa hanno affermato che il progetto russo di acquisire missili iraniani era già chiaro a metà dicembre, quando una delegazione russa ha visitato un'area di addestramento iraniana per osservare i missili balistici e le relative attrezzature esposte dalla Forza aerospaziale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, compreso il missile Ababil a corto raggio. La notizia della visita, che non era stata divulgata e segna un ulteriore passo verso l'acquisizione di missili iraniani, ha fatto seguito a un viaggio di settembre scorso del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu a Teheran. Durante quella visita, Shoigu ha osservato una dimostrazione dell'Ababil e di altri sistemi missilistici, hanno detto funzionari statunitensi.

Armi coreane

Intanto, nelle ultime settimane la Corea del Nord ha iniziato a spedire una serie di armi alla Russia, inclusi, per la prima volta, missili balistici a corto raggio nella Russia orientale, secondo diversi funzionari a conoscenza della questione.

Le armi includono scorte di artiglieria precedentemente segnalate, hanno detto i funzionari. Gli analisti militari affermano che l'acquisizione da parte di Mosca dei missili iraniani e nordcoreani potrebbe fornire un importante impulso alla Russia che sta intensificando i suoi attacchi e cercando di sopraffare le difese antimissilistiche dell'Ucraina. La Russia ha già acquisito un gran numero di droni dall'Iran per attaccare l'Ucraina: Mosca e Teheran stanno anche costruendo una nuova fabbrica in Russia che potrebbe produrre migliaia di droni per il conflitto, hanno riferito i funzionari statunitensi.