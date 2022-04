Russia, due incendi in poche ore: in fiamme istituto che progetta missili a Tver e impianto chimico Dmitrievsky

Due incendi nel giro di poche ore hanno colpito due importanti strutture in Russia. Si tratta dell'impianto chimico Dmitrievsky e dell'Istituto centrale di ricerca delle forze aerospaziali. In entrambi i casi si parla di incidente. Ci sono morti e feriti. Il primo rogo è scoppiato in mattinata a Tver, a circa 150 chilometri da Mosca, nell'Istituto centrale di ricerca delle forze aerospaziali dove sono stati progettati e sviluppati diversi sistemi missilistici russi. Il secondo incendio nel tardo pomeriggio a Kineshma, a 400 chilometri dalla capitale, dove ha preso fuoco l'impianto chimico Dmitrievsky, il più grande produttore di solventi industriali in Russia e nell'Europa orientale.

Due oligarchi russi morti in 24 ore (con mogli e figlie): Avayev e Protosenya non erano nella lista dei sanzionati

The Dmitrievsky Chemical Plant near Moscow is on fire & beyond saving.



It’s one of Russia’s largest manufacturers of chemical solvents.



The Aerospace Defence Research Institute in Tver burned down earlier in the day.



We are starting to notice a pattern. pic.twitter.com/wzFPCcTAt6

