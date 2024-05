Ponte crollato Baltimora, 21 marinai della nave che ha fatto crollare il Francis Scott Key Bridge ancora a bordo dal giorno dell'incidente

Ricordate il terribile incidente di Baltimora? Sono passate sette settimane, più di un mese dallo schianto della nave da cargo contro il Francis Scott Key Bridge, il ponte che poi è crollato.

A partire da quel 26 marzo la macchina investigativa si è messa in moto e dalle indagini della National Transportation Safety Board emerge che l'imbarcazione ha avuto due blackout quando era ancorata al porto prima dell'incidente. L'energia è venuta quindi a mancare anche nei momenti precedenti allo schianto. Ma c'è un particolare ancora più rilevante: 21 membri dell'equipaggio sono ancora bloccati a bordo della nave che ha colpito il ponte di Baltimora. Sono naufraghi al contrario.

Ponte crollato Baltimora, 21 marinai ancora a bordo della nave dal giorno dell'incidente

Gli uomini devono rimanere a bordo a causa delle restrizioni sui visti, della mancanza di lasciapassare a terra e di ben due indagini in corso. I marinai rimangono sulla nave mercantile responsabile del disastro. Lunedì la Dali, così si chiama l'imbarcazione, è stata finalmente staccata da un gigantesco pezzo di ponte caduto sulla prua della nave. Tuttavia, la BBC riporta che 21 marinai indiani e srilankesi sono intrappolati a bordo per diversi motivi.

Secondo quanto riferito, i membri dell'equipaggio devono rimanere a bordo a causa delle restrizioni sui visti, della mancanza di pass a terra e di due indagini in corso da parte dell'FBI e del National Transportation Safety Board (NTSB). Inoltre, le autorità affermano che l’equipaggio si tiene occupato continuando a gestire la grande nave mercantile. Negli ultimi due mesi, questi 21 marinai hanno assistito al crollo di un ponte (su di loro), al recupero di cadaveri dal fiume Patapsco e a un'esplosione controllata proprio al largo della parte anteriore della loro nave. Sette settimane durissime che ancora non sono terminate.

Lunedì, le autorità hanno liberato la Dali da un'enorme gabbia di metallo e pavimento che circondava la nave da sette settimane a causa di piccole esplosioni. La procedura è chiamata “taglio di precisione” e prevede l’utilizzo di piccole cariche esplosive per dividere la porzione del ponte crollato in sezioni più gestibili. La BBC riferisce che l'equipaggio di Dalì ha dovuto rimanere sottocoperta nello scafo della nave con una squadra di vigili del fuoco pronta.

«Fanno parte della nave. Sono necessari per mantenere la nave dotata di personale e operativa», ha dichiarato alla BBC l’ammiraglio della guardia costiera americana Shannon Gilreath. «Sono loro stessi i migliori soccorritori a bordo della nave».

Ai marinai sono stati confiscati i telefoni cellulari dall'FBI. Il capo di un'organizzazione no-profit che tutela i diritti dei marittimi racconta alla BBC che i membri dell'equipaggio in tutto questo lungo periodo non sono stati in grado di pagare le bollette o inviare fondi a casa alle loro famiglie. Sono provati da un forte, comprensibile, stress emotivo.

Secondo quanto riferito, le autorità hanno spedito a bordo grandi quantità di cibo e rifornimenti per i 21 membri dell'equipaggio. Originariamente c'erano 23 membri sulla Dali, ma sembra che due siano riusciti a scendere. L'equipaggio rimanente ha anche ricevuto pacchi di assistenza anche da gruppi privati, inclusi lotti di snack indiani, trapunte fatte a mano e puzzle per passare un tempo che si è dilatato a dismisura e che sembra ancora lungo, interminabile. Alcuni membri dell'equipaggio temono anche di essere ritenuti personalmente responsabili del disastro.

Darrel Wilson, portavoce di Synergy Marine, la società di gestione della Dali con sede a Singapore, ha detto alla BBC di non essere in grado di fornire una tempistica per lo sbarco dell'equipaggio dalla nave in questo momento. Una volta che la nave sarà stata completamente rimessa a galla, i rimorchiatori trascineranno la Dali fino al porto di Baltimora. Lì, si prevede che la nave rimarrà attraccata per diverse settimane per le riparazioni. E i marinai? Rimarranno (ancora) a bordo.