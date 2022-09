Fuga dalla Russia, in coda al confine con la Georgia. «Persone scappate anche con le bici»

La fuga dalla Russia prosegue. Lunghe code si sono formate al confine con la Georgia, secondo quanto riferisce la Bbc, che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a bordo soprattutto uomini russi che stanno tentando di lasciare il Paese per evitare l'arruolamento forzato per la guerra in Ucraina. Il Cremlino afferma che le notizie sulla fuga di uomini in età da coscrizione sono esagerate, ma alcuni testimoni hanno stimato che la coda di auto al checkpoint di Upper Lars fosse lunga circa 5 chilometri, mentre un altro gruppo ha affermato che ci sono volute sette ore per attraversare il confine. Sui social girano alcuni video con auto in coda e persone a piedi, lungo le strade.

Putin sotto pressione: dà ordini personalmente agli ufficiali sul campo. «Vuole accelerare la guerra»

Un uomo in coda in età da chiamata alle armi, che non ha voluto dire il suo nome, ha detto a un reporter della Bbc di aver preso il passaporto e di essersi diretto al confine senza neanche fare le valigie subito dopo l'annuncio del presidente Putin. «Mi spezzerò un braccio, una gamba, qualsiasi cosa pur di evitare di partire», ha detto. Un aumento del traffico si è registrato nella notte anche al confine con la Finlandia, che condivide un confine di 1.300 chilometri con la Russia ma richiede un visto per l'ingresso.

Lunghe code, tra l'altro, anche in bicicletta. Un uomo, che ha chiesto l'anonimato, ha raccontato alla Bbc di aver atteso dalle 9 del mattino fino a sera per poter passare il confine ed eludere così il divieto di attraversamento a piedi. Un giovane ha riferito di aver fatto una fila di 12 ore per lasciare la Russia e continuare i suoi studi, evitando così di essere mandato in guerra in Ucraina.

The Georgia-Russia border at Verkhny Lars is often tailed-back, but the social media footage of it today is insane. Spot the guys crossing on scooters, avoiding the ban on pedestrians. https://t.co/6NKoqqE4Gt pic.twitter.com/e3RS82B905 — Felix Light (@felix_light) September 23, 2022

LE PROTESTE - Diversi giovani hanno manifestato in decine di città russe contro l'annuncio di Vladimir Putin sul richiamo di 300.000 riservisti. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha smentito, sottolineando anzi che ciò «non è contro la legge». Il giorno dopo il discorso del presidente alla nazione, a Mosca, San Pietroburgo e nelle altre grandi città russe continuano ad impazzare voci e interpretazioni sul reale significato della mobilitazione, e soprattutto su quanti e quali saranno i richiamati alle armi, in un'atmosfera di crescente nervosismo. Ad alimentare l'incertezza è la scomparsa, nella versione pubblicata dal Cremlino, di uno dei dieci punti di cui si compone il decreto firmato da Putin, per l'esattezza il numero 7: il misterioso articolo prevedrebbe la possibilità di richiamare alle armi non i 300.000 uomini di cui ha parlato il ministro della Difesa Serghei Shoigu bensì addirittura fino a un milione. Un risultato a cui si sarebbe arrivati dopo che «la cifra è stata corretta più volte».