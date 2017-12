di Marta Ferraro

Un bambino di sette anni, Hakeem Hussain, è morto per il freddo non lontano dalla sua abitazione di Nechells, Birmingham, nel Regno Unito, dove si era trasferito con la mamma e uno zio due settimane fa.Come riporta il Daily Mail, i risultati dell'autopsia non sono ancora stati resi noti, ma da una prima analisi sul corpo del piccolo, sembra che Hakeem abbia avuto un attacco cardiaco provocato da un alto grado di ipotermia.La mamma del bambino, una donna di 35 anni, e lo zio, di 56, sono stati condotti al comando di polizia e sottoposti a interrogatorio. Al momento sono in libertà in attesa che le indagini facciano luce sull'accaduto e rispondano al quesito principale sul quale ruota tutta la vicenda: perché un bambino così piccolo si trovasse fuori casa solo per strada all'alba. Lo zio è sospettato di maltrattamenti e la mamma di negligenza. Una zia del piccolo ha raccontato al Daily Mail che Hakeem aveva un "futuro brillante davanti" e che "voleva diventare medico".