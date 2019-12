A 14 anni rapita e stuprata da un combattente Isis: lo incontra in tv e sviene

Yazidi ( una comunità di origine curda con una propria religione che vive nel nord dell'Iraq) è collassata ai piedi del carnefice, davanti alla telecamera. La r ete televisiva, come riporta The Telegraph, è stata criticata per aver organizzato questo confronto. Ashwaq Haji Hamid aveva 14 anni quando lei e migliaia di altre ragazze Yazidi sono state rapite dalle loro case sul Monte Sinjar in Iraq da combattenti Isis nel 2014. È stata data a un jihadista di nome Mohammed Rashid, che l'ha ammanettata e violentata ripetutamente. Hamid e altre donne sono riuscite a fuggire drogando i loro rapitori, lei ha raggiunto la Germania dove ha chiesto asilo. Anche il suo stupratore si è rifugiato in Germania e lei l'ha casualmente incontrato per strada a Stoccarda nel 2018. I due si sono ritrovati di nuovo l'uno di fronte all'altra in un programma della televisione al-Iraqiya. Rashid, ora in carcere in Iraq, è stato portato di fronte ad Hamid in manette e tuta da prigione ed è stato costretto ad ascoltare il dolore che le ha causato. Ha incontrato in un programma della tv irachena il combattente dell'Isis che l'aveva sequestrata, ammanettata e violentata più volte quando aveva solo 14 anni. La giovane donnaete televisiva, come riporta The Telegraph, è stata criticata per aver organizzato questo confronto. Ashwaq Haji Hamid aveva 14 anni quando lei e migliaia di altre ragazze Yazidi sono state rapite dalle loro case sul Monte Sinjar in Iraq da combattentinel 2014. È stata data a undi nome Mohammed Rashid, che l'ha ammanettata e violentata ripetutamente. Hamid e altre donne sono riuscite a fuggire drogando i loro rapitori, lei ha raggiunto la Germania dove ha chiesto asilo. Anche il suo stupratore si è rifugiato in Germania e lei l'ha casualmente incontrato per strada a Stoccarda nel 2018. I due si sono ritrovati di nuovo l'uno di fronte all'altra in un programma della televisione al-Iraqiya. Rashid, ora in carcere in Iraq, è stato portato di fronte ad Hamid in manette e tuta da prigione ed è stato costretto ad ascoltare il dolore che le ha causato.

La vittima e il carnefice.

Il filmato mostra il momento in cui una ragazza yazidi "Ashwaq Haji" ha affrontato il suo stupratore terrorista ISIS. È stata esposta alle più terribili violazioni fisiche e psicologiche quando aveva14 anni. È stata rapita #Sinjar nell'agosto 2014. https://t.co/SRxrmwAvLq — Marco Mazzolai (@MazzolaiMarco) December 1, 2019

Mi hai distrutto la vita. Mi hai derubato di tutti i miei sogni

, gli ha detto la diciannovenne, chiedendo ripetutamente che la guardasse negli occhi.

Hai dei sentimenti? Hai onore? Avevo 14 anni, come tua figlia, tuo figlio o tua sorella





Iraq, liberati decine di prigionieri Isis, anche bambini. 1.500 donne ancora usate come schiave del sesso



Molte critiche al programma tv. . Poi la giovane è svenuta.Molte critiche al programma tv.

Si sono preoccupati dello spettacolo più che di lei

, ha detto al Daily Telegraph Jan Ilhan Kizilhan, uno psicologo curdo-tedesco che lavora con Yazidi che soffrono di traumi.

Conosco la sopravvissuta come mia paziente ed è stato dal punto di vista medico grave far riemergere il suo grave trauma in quel modo, come ha dimostrato il suo svenimento

.

Nibras Khudaida, un'attivista yazida che ora vive negli Stati Uniti, ha dichiarato:

È un peccato che lo show televisivo iracheno abbia invitato lo stupratore e la ragazza yazidi a incontrarsi per la prima volta in tv. Chiaramente non è ancora guarita. Quando capiranno gli uomini come trattare queste donne?

Il filmato è stato visto in tutto il mondo e molti sui social media hanno elogiato Hamid per il suo coraggio nell'affrontare il suo aguzzino. In un'intervista con la televisione curda dopo che il filmato è diventato virale, Hamid ha dichiarato di essere felice di aver avuto la possibilità di vedere Rashid.

Quando l'ho visto ho pensato che mi avrebbe costretto di nuovo alla schiavitù

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».