Morto Damon Weaver, il ragazzo che a 11 anni intervistò Obama: ora ne aveva 23

Aveva solo 11 anni quando entrò alla Casa Bianca ed intervistò niente meno che Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia. Damon Weaver era anche lui afroamericano e sui social divenne una piccola star. Lo scorso primo maggio è morto a 23 anni, come si apprende dal quotidiano della città della sua famiglia, il Palm Beach Post. È morto per cause naturali, spiega la sorella, e per ora non sono trapelati altri dettagli.

Damon Weaver who, at 11 years old, gained national attention when he scored an interview with President Barack Obama, making him one of the youngest people to interview a sitting president has died at 23. https://t.co/vSDVs5Cpo0

— The New York Times (@nytimes) May 15, 2021