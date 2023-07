Quattro sorelle incinte nello stesso momento: partoriranno a pochi mesi di distanza

Potremmo chiamarle le «Fantastiche Quattro». Il nome però, non c'entra nulla con un eventuale rivisitazione in chiave femminile dei supereroi targati Marvel.

Le protagoniste d iquesta storia sono quattro sorelle rimaste incinta nello stesso momento. Una coincidenza inaspettata, anche perché le sorelle hanno tutte un'età diversa.

Jessica e le sue sorelle Jordan, Jena e Jaden partoriranno tutte nello stesso periodo.

Jordan, 27 anni, sarà la prima a dare il benvenuto al suo bambino in agosto con il marito Dylan: i Sutton sono in attesa di scoprire il sesso del loro primo figlio. Seguiranno Jena, 33 anni, e Jaden, 25 anni. Come se non bastasse, la sorella maggiore e la sorella minore hanno la stessa data di nascita, il 1° ottobre. Jessica, che ha scoperto di essere in attesa a marzo, partorirà l'11 novembre.

Giulia Tramontano, su Instagram la dedica straziante della sorella Chiara un mese dopo l'omicidio: «Senza te e Thiago è il vuoto»

La sorpesa a Pasqua

Le sorelle hanno raccontato che la madre sapeva che tutte loro erano in dolce attesa. Così la futura nonna ha architettato uno stratagemma. Per Pasqua, la futura nonna, ha regalato delle uova alle sue figlie: «Abbiamo aperto queste uova e c'era una nostra foto con su scritto: "Tutti le mie bambine stanno per avere dei bambini". È stato così divertente».

«È una sensazione surreale sapere che avremo tutti questi bambini e che cresceranno insieme. La nostra è una famiglia molto numerosa con 35 cugini. Per noi è una specie di sogno che si avvera », hanno dichiarato le sorelle alla trasmissione Usa Goodmorningamerica.

These three Nigerian sisters, Babalola, Okafor and Ufere, got pregnant at the same time 🤰🏽🤰🏽🤰🏽



4 Babies are on the way, with one (Ufere) expecting twins! 👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽#Trending #BabyBloom #PregnantSisters pic.twitter.com/7JL4KwB7SC — MCTV (@MoChunksTV) November 1, 2018

Chissà cosa penseranno i cuginetti quando le loro madri gl iracconteranno questa strana ma incredibile coincidenza.