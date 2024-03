Jorit, lo street artist italiano e la foto con Putin: «Qui per dimostrare che sei umano». E il presidente russo: «Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà»

La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal «desiderio di libertà»: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Sochi un giovane italiano ad un forum internazionale della gioventù.

Il giovane italiano, lo street artist Jorit, ha chiesto a Putin se ritenga che l'arte possa fungere da ponte tra l'Italia e la Russia. «Siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana - ha risposto il presidente russo - e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, questo è evidente. Noi in Russia l'abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così». Ma non è solo l'arte che unisce i due popoli, ha sottolineato ancora Putin. «La lotta dell'Italia per l'indipendenza, Garibaldi - ha detto - questo non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti». «Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori», ha concluso il capo del Cremlino, e «questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino». Nel colloquio con Irene Cecchini, Putin aveva detto che l'Italia era «sempre stata vicina» alla Russia, ricordando l'accoglienza ricevuta dalla gente durante le sue visite. «In alcuni posti mi sono trovato completamente a casa», aveva affermato.