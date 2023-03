Guerra Ucraina, Putin visita Mariupol occupata dai russi. Cremlino: «Indaghiamo sui crimini di Kiev»

Putin si è recato anche nella città ucraina occupata di Mariupol dopo la sua visita di ieri a sorpresa in Crimea, ha reso noto il Cremlino. È la prima volta che il presidente russo si reca nel Donbass dall'inizio della guerra. Almeno due morti e 10 feriti per i bombardamenti russi a Kramatorsk. Secondo la Corte penale internazionale, Putin si può processare come è stato fatto per i nazisti e Milosevic anche se Mosca è fuori dal trattato. Intesa intanto tra Serbia e Kosovo, ma che Kurti non starebbe ancora firmando. Elezioni legislative in corso in Kazakhstan. La Corea del Nord ha lanciato stamattina un altro missile balistico.