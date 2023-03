Guerra Ucraina oggi, Scholz: «Se Cina aiuta Russia ci saranno conseguenze». Kiev: «Distrutte due basi russe a Melitopol»

Guerra in Ucraina, i russi hanno usato per la prima volta una nuova bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. La conferma arriva dal portavoce dell'aeronautica di Kiev sottolineando che è fondamentale ricevere i caccia occidentali per «contrastare questa minaccia». Intanto, secondo il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, l'economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra di aggressione dopo i prossimi tre mesi. Zalensky: "Nel Donbass battaglia dolorosa".