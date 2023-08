Non sapremo mai come Prigozhin è morto. Ma una conseguenza è certa: Putin subirà un contraccolpo. «La Wagner contava circa 50mila uomini», sottolinea il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa. Nel frattempo, secondo gli esperti militari britannici, la Russia potrebbe intensificare i suoi attacchi nell’area a est delle città di Kupyansk e Lyman, nel nord-est dell’Ucraina. Una controffensiva per riprendere terreno.

Prigozhin e guerra in Ucraina, diretta oggi 26 agosto, missile segreto di Kiev distrugge batteria di ipermissili russa in Crimea

La tv russa non ha dato grande rilevanza alla notizia della morte di Prigozhin. Perché?

È sospetto. Se muore un personaggio chiave del mondo militare, tutte le pagine dovrebbero riportarlo. Ma questo non sembra essere accaduto.

Quali conseguenze per la Wagner?

Due aspetti vanno considerati. Uno di carattere militare, legato alla guerra, l’altro di carattere più strategico e soprattutto spostato sul fronte africano (oltre ai Paesi in cui la Wagner aveva messo le radici). Nel primo caso, bisogna dire come Putin fosse già intervenuto per smantellare la compagnia militare guidata da Prigozhin. Dal punto di vista del conflitto in Ucraina, quindi, l’esercito ne subirà un contraccolpo di cui Zelensky ne potrà beneficiare.

Cosa accadrà invece in Africa?

Putin non si è avvalso della sua capacità di indirizzare i regimi africani per poter causare problemi all’Occidente. Quello che ci riguarda più da vicino è il fronte libico, dove Haftar è in collegamento con Wagner e la Russia. Ma il gruppo di mercenari ha grande influenza anche in altre nazioni del continente. Putin l’avrebbe potuta utilizzare, ma non l'ha fatto. Con Prigozhin ci sarebbe potuto riuscire. Il presidente russo ha quindi ora minor influenza.