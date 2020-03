Coronavirus, il principe Carlo è guarito: «L'isolamento è finito, ora sta bene». Camilla resta in quarantena

Il principe Carlo è guarito dal coronavirus. L'erede al trono britannico, 71 anni, era risultato positivo una settimana fa. Da oggi però non è più in auto-isolamento da oggi nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove s'è temporaneamente spostato con la consorte Camilla, ed è ora «in buona salute». Lo riferisce una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale londinese, precisando che il principe di Galles ha terminato la quarantena prevista dalle direttive delle autorità sanitarie britanniche «dopo aver consultato il suo medico».

Il principe Carlo, come era stato comunicato la settimana scorsa, aveva solo qualche lieve sintomo: non è stato reso noto il luogo dove sarebbe avvenuto il contagio. Intanto Camilla resta in quarantena per capire se svilupperà anche lei gli stessi sintomi.



Ultimo aggiornamento: 16:20

