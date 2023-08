Prigozhin e guerra in Ucraina, diretta oggi 26 agosto, Mosca: «I mercenari della Wagner devono giurare fedeltà alla Russia» E il loro cimitero viene smantellato con le ruspe»

I misteri sulla morte di Prigozhin e lo stallo della guerra in Ucraina, diretta oggi 26 agosto: nel diciannovesimo mese dell'operazione speciale, la guerra scatenata da Putin contro Kiev con la speranza di chiudere la "pratica" in poche settimane, l'attenzione resta sulla Russia sia per la scomparsa del capo della Wagner e del suo seguito sia per gli attacchi con droni che continuano a causare problemi agli aeroporti moscoviti.

Per quanto riguarda l'aereo su cui viaggiava Prigozhin restano due ipotesi: un missile terra-aria e una bomba. Putin se n'è chiamato fuori, ma non ha convinto. Inoltre i mercenari della Wagner dovranno d'ora in poi giurare fedeltà alla Russia.

E tiene banco la devastazione del cimitero di Nikolayevka, oblast di Samara, in Russia, nella zona riservata ai combattenti del Gruppo Wagner caduti in combattimento è stata spianata con i bulldozer, le croci con i nomi sono state divelte e ammucchiate «come fossero spazzatura» insieme alle corone e i cuscini di fiori: lo affermano diversi media sui social, fra cui l'ucraina Ukrainska Pravda, che mostra una foto delle croci accatastate con dei bulldozer sullo sfondo. Ukrainska Pravda scrive che, in base alle voci che circolano sui social, la zona sarà ricoperta di cemento e le tombe dei wagneriti saranno segnate da piramidi di marmo neo che richiamano i «denti di drago», le barriere anticarro usate per le linee difensive. In un video che dilaga sui social e anche sul sito dell'opposizione bielorussa Nexta è ripreso un uomo con la barba e la maglietta nera con il truce teschio, logo della milizia privata, mentre impreca, aggirandosi per il cimitero di Nikolayevka, chiedendo dove siano finite le tombe. «Che state facendo? È blasfemo. La gente sta morendo per la Russia e voi spianate le loro tombe? Non avete timore di Dio», facendo notare che le date di morte sulle croci ammonticchiate sono tutte del 2023. Nexta mostra anche una foto di croci di wagneriti ammassate nel cimitero di Yekaterinburg, in Siberia, nell'area acquistata dalla Wagner.