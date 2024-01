Passeggero intrappolato nel bagno dell'aereo riceve un biglietto: «Non siamo riusciti ad aprire la porta». Poi l'incubo

Un passeggero della SpiceJet è rimasto intrappolato nel bagno dell'aereo.

Il messaggio

Al passeggero è stato recapitato un messaggio: "Signore, abbiamo fatto del nostro meglio per aprire la porta, tuttavia, ma non siamo riusciti. Niente panico. Atterreremo tra pochi minuti, quindi per favore chiudi il coperchio della toilette, siediti sopra e mettiti al sicuro. Non appena la porta principale sarà aperta, arriverà un ingegnere". Alcune parole di rassicurazione per la persona, che era bloccata.

Il video

In un video pubblicato sulla pagina X del Press Trust of India, l'uomo appare incredibilmente calmo mentre si filma allo specchio, poi cerca di aprire la porta. SpiceJet ha concluso la dichiarazione dicendo: “SpiceJet si rammarica e si scusa per l'inconveniente causato al passeggero".

La liberazione

L'uomo è stato liberato quasi immediatamente dopo l'atterraggio dell'aereo, poiché due ingegneri sono riusciti ad aprire la porta. Da allora il passeggero ha ricordato il calvario in un'intervista al Times of India. Ha spiegato: "Durante l'atterraggio, sono stato sballottato e ho riportato ferite. Ci sono voluti 20 minuti perché qualcuno iniziasse a sfondare la porta. Quando sono uscito, avevo dei lividi e la mia vista era offuscata per un po'. Non ho ricevuto assistenza medica anche dopo essere uscito dal gabinetto. Ho ricevuto una bottiglia d'acqua e una raffica di scuse da SpiceJet." SpiceJet ha detto al quotidiano che l'equipaggio "ha fornito assistenza e guida al passeggero".