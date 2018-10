L'ex compagna si innamora di una donna, lui le uccide la figlia di 8 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex compagna aveva cominciato una nuova relazione con una donna, lui impazzisce di rabbia e uccide la loro bambina di otto anni. Oggi, 55 anni, è stato condannato per omicidio dal tribunale di Birmingham e domani conoscerà la sua condanna. L'uomo ha accoltellato mortalmente la piccolalo scorso gennaio in casa sua vicino Walsall, proprio mentre la madre andava a prenderla.Solo quindici minuti prima dell'omicidio, William Billingham pubblicava sui social una foto della bambina mentre mangiava una pizza sul suo divano. Alla vista dell'ex compagna l'uomo ha perso il controllo, incapace di accettare il fatto che questa avesse una nuova relazione con una donna, e si èuccidendo la bimba con un coltello da cucina. In carcere Billingham ha anche provato a togliersi la vita tagliandosi le vene.Gli investigatori hanno definito l'omicidio «Il gesto più egoistico a cui si possa pensare». L'uomo inizialmente ha anche cercato di difendersi, dichiarando di voler proteggere la bambina dalla madre e poi di non ricordare di averla ammazzata. Ma non è servito a nulla, ad attenderlo adesso c'è il carcere a vita.