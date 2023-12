Navalny, ecco dove si trova il carcere IK3 (nell'estremo nord della Russia) con il «livello massimo di isolamento dal mondo»

«Abbiamo trovato Alexey Navalny.

Navalny ritrovato, è in un carcere nell'Artico russo. «È stato trasferito nella colonia penale IK-3»

Dove si trova la colonia penale IK-3

La colonia penale IK-3 nell'insediamento di Kharp si trova in una remota regione che attraversa il circolo polare artico. È nota per i suoi inverni rigidi e comprende l’ex campo di prigionia sovietico di Vorkuta, che è la città più orientale e fredda d’Europa, a circa 100 chilometri dal sito di Kharp. «È quasi impossibile raggiungere questa colonia; è quasi impossibile persino inviare lettere lì», ha scritto sui social media Leonid Volkov, il capo stratega di Navalny. «Questo è il livello più alto possibile di isolamento dal mondo, ed è proprio di questo che si trattava», ha aggiunto.

Куда увезли Навального.



Это кадры из фильма про ИК-3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкой автономной области.



«Полярный волк» — одна из самых северных и отдалённых колоний в России. Держать связь с Навальным теперь будет ещё тяжелее.



La cattura e l'avvelenamento

È stata l'assenza più lunga di Navalny da quando è stato catturato nel gennaio 2021 dopo essere tornato in Russia dalla Germania, dove era stato sottoposto a cure per un avvelenamento quasi fatale da agenti nervini che, a suo avviso, è stato effettuato da agenti della sicurezza russi per volere dell'autoritario presidente Vladimir Putin. I sostenitori di Navalny hanno lanciato una campagna su Internet utilizzando l'hashtag #WhereIsNavalny.

Gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno espresso soddisfazione per il fatto che il 47enne critico del Cremlino sia stato individuato, ma hanno aggiunto di essere «profondamente preoccupati» per la sua sicurezza e le condizioni di detenzione. Un portavoce ha detto che Washington si è unita alla famiglia e ai sostenitori dell'attivista «nel chiedere il suo rilascio immediato, senza condizioni». «Chiediamo al governo russo di porre fine alla sua crescente repressione delle voci indipendenti in Russia», ha aggiunto il portavoce.

La scomparsa

La segretaria generale del Consiglio d'Europa Marija Pejcinovic Buric ha scritto su X di nutrire «serie preoccupazioni» su Navalny e ha chiesto il suo rilascio «in linea con le pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo». I funzionari della prigione avevano detto che Navalny non era più nel carcere della regione di Vladimir dove aveva scontato una pena di 19 anni, ma si erano rifiutati di dire dove si trovava. In una dichiarazione del 12 dicembre, il Servizio penitenziario federale (FSIN) aveva affermato solo che Navalny era partito «per un istituto penale fuori dai confini dell’Oblast di Vladimir».

Il trasferimento in treno

Il processo di trasferimento dei detenuti in Russia, noto come “etap”, coinvolge i “vagonzak”, treni appositamente progettati per i prigionieri. Tali treni hanno scompartimenti in gabbie per i prigionieri, ai quali viene fornita poca aria fresca, nessuna doccia e solo un accesso limitato al cibo o ai servizi igienici. I trasferimenti possono richiedere giorni, settimane o addirittura mesi poiché i treni si fermano e i detenuti trascorrono del tempo nelle carceri di transito. I detenuti subiscono quasi sempre umiliazioni, percosse e talvolta persino la morte per mano delle loro guardie o di altri detenuti.

Le regole

Le dure regole risalenti all'epoca sovietica prevedono che le famiglie dei prigionieri e gli avvocati vengano informati del loro ritrovamento solo dopo che abbiano raggiunto la loro destinazione. All'inizio di questo mese, due tribunali nella regione di Vladimir hanno rinviato le udienze sulle denunce presentate da Navalny in attesa di informazioni su dove si trovi. Navalny si era lamentato di una campagna concertata di molestie e maltrattamenti sin dalla sua prigionia, inclusa la privazione del sonno, ripetuti periodi in celle di punizione per presunte infrazioni minori e la mancanza di cure mediche. È stato riconosciuto prigioniero di coscienza da Amnesty International e inserito nell'elenco dei prigionieri politici dal gruppo russo per i diritti umani Memorial, bandito dalla Russia.