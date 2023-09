Diventa mamma e scopre di avere un raro cancro al cervello: morta a 35 anni la star della “Bbc” Maddy Anholt

La star della BBC Maddy Anholt è morta a soli 35 anni in seguito a una battaglia contro un raro cancro al cervello, poco dopo la nascita di sua figlia.

Era un'ambasciatrice per gli aiuti alle donne e ha scritto due libri sulla violenza domestica e le relazioni tossiche. In un post su GoFundMe ieri sera, la famiglia dell'attrice ha dichiarato: «È con profondo dolore che annunciamo la morte di Maddy Anholt, la nostra amata figlia, sorella, gemella, amica, moglie e madre, che ha lasciato questo mondo mercoledì 13 settembre, a 35 anni».

BBC star Maddy Anholt has died following birth of her daughter https://t.co/Z0g6fJWgn2 pic.twitter.com/dP57BOlPzr

— The Sun (@TheSun) September 14, 2023