Missili russi verso la Polonia, scatta l'allarme: tre caccia F-16 si alzano in volo. Cosa è successo

Missile russo verso la Polonia.

Guerra in Ucraina, massiccio attacco del Cremlino all'alba. Missili russi verso la Polonia, decollano gli F-16 di Varsavia

Cosa è sucesso

Mercoledì mattina l'esercito polacco ha notato un aumento dell'attività della Russia, che ha lanciato più missili vicino al confine polacco-ucraino. Secondo rapporti non ufficiali dei media ucraini, uno dei missili era diretto verso la Polonia, quindi l'esercito ha dovuto attiva tre caccia F-16 per intercettarlo. Alla fine, però, il missile non ha raggiunto il territorio polacco. Il Comando Operativo conferma queste notizie, anche se non fornisce dettagli. "Vorremmo informarvi che si osserva un'intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa, legata agli attacchi missilistici sul territorio dell'Ucraina", si legge nel messaggio del mattino.

La procedura

La Polonia ha attivato il suo protocollo di difesa aereo e l'aviazione di Varsavia è stata schierata in volo dopo che un missile russo lanciato contro l'Ucrainaè volato a venti chilometri dal confine polacco. Lo riporta il sito di informazione Rbc Ucraina. Le autorità polacche hanno fatto sapere di aver attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, aggiungendo che la «leadership della Repubblica di Polonia monitora costantemente la situazione». In una nota diffusa da Varsavia si legge che «mettiamo in guardia contro l'attivazione dell'aviazione polacca e alleata, che potrebbe essere associata a un aumento dell'attività soprattutto nella regione sud-orientale del paese».