Missili Harpoon e obici M109, le nuove armi arrivano in Ucraina. Kiev: «Equipaggiamento di qualità»

I missili Harpoon, ma anche obici semoventi M109 da 155 mm in versione aggiornata. Queste le nuove armi che in queste ore arriveranno in dotazione all'Ucraina. I missili anti nave Harpoon serviranno per difendersi dall'aggressione russa nel mar Nero. Lo ha reso noto su Facebook il ministero della Difesa ucraino, rilanciato da Ukrinform. «L'Ucraina sta ricevendo lancia missili da terra e il corrispondente numero di missili anti nave Harpoon. Queste armi sono fornite da Danimarca, Regno Unito e Olanda. Altri paesi si uniranno al processo.», ha affermato il ministero, sottolineando come queste armi serviranno alla difesa contro le navi russe nel mar nero.

Cosa sono i missili anti nave Harpoon

Missili anti nave sviluppati dagli Stati Uniti, gli Harpoon sono armi a guida radar che possono avere una traiettoria «po up». In pratica hanno la possibilità di mantenere un volo radente e poi alzarsi in prossimità del bersaglio per piombarvi sopra. Questa caratteristica, oltre ad una testata con 225 kg di esplosivo, rende queste armi particolarmente temibili per le navi avversarie. Il ministro ucraino della Difesa Oleksii Reznikov ha sottolineato che i missili Harpoon verranno utilizzati da militari ucraini addestrati, assieme ai missili Neptune di fabbricazione ucraina. Gli Harpoon e i Neptune «ci aiuteranno a liberare e rendere nuovamente sicuro il mar Nero, assicurando una protezione affidabile della nostra Odessa», ha dichiarato.

Gli obici

Reznikov ha anche annunciato l'arrivo di obici semoventi M109 da 155 mm in versione aggiornata. «Sono felice di annunciare che la nostra dotazione di artiglieria da 155 mm è stata rifornita. L'Ucraina ha ricevuto una versione aggiornata degli howitzer M109. È un equipaggiamento di alta qualità. E il loro arrivo è frutto della cooperazione fra diversi paesi», ha scritto su Facebook, citato da Ukrinform. L'Ucraina, aggiunge il ministro, già usa tre tipi di mezzi d'artiglieria da 155 mm: gli M777, i FH70 e Caesar.