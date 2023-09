Militare sospettato di terrorismo evade a Londra, caccia a Daniel Abed Khalife. «È pericoloso, non avvicinarsi»

Daniel Abed Khalife è evaso dal carcere di Wandsworth, nel sud di Londra. Il militare dell'esercito britannico in attesa di processo per l'accusa di terrorismo è attualmente ricercato.

La polizia ritiene che «probabilmente» sia ancora a Londra e ha diffuso la sua fotografia e i dettagli sull'abbigliamento che indossava (una maglietta bianca, pantaloni a scacchi bianchi e rossi) al momento della fuga. Ai cittadini è stato detto di telefonare al numero di emergenza 999 nel caso in cui vedano Khalife. «Abbiamo un team di agenti impegnati a localizzare con urgenza e arrestare Khalife al più presto possibile» ha dichiarato il capo dell'anti-terrorismo, il comandante Dominic Murphy, esortando chiunque abbia informazioni sul ricercato a chiamare «immediatamente» la polizia.

The public have been warned not to approach Daniel Abed Khalife who reportedly ‘sneaked out of kitchen’ while dressed as a chef https://t.co/efI1Veh4PL

— Evening Standard (@EveningStandard) September 6, 2023