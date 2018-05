La first ladyha subito un'operazione a un rene. Lo ha reso noto a sorpresa la Casa Bianca, parlando di una patologia «benigna». L'intervento - si spiega - è avvenuto con successo e la first lady americana dovrà rimanere ricoverata in ospedale probabilmente per il resto della settimana.«Sto andando a trovare la nostra grande First lady al Walter Reed Medical Center. L'intervento chirurgico è stato un successo, sta bene. Grazie a tutti», ha twittato il presidente americano Donald Trump.