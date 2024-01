Russia, marines d'elité e paracadutisti rifiutano l'ordine di lanciare "attacchi frontali": «Sono missioni suicida»

Marines e paracadutisti russi si rifiutano di lanciare alcuni tipi di attacchi a causa delle preoccupazioni per le enormi perdite che altre truppe stanno subendo.

Lo ha detto al "Kyiv Post" un funzionario ucraino, Nataliya Humenyuk. Nel corso dell’invasione russa, Mosca ha fatto sempre più affidamento sugli "attacchi frontali ad alto rischio", che sondano le posizioni ucraine e si impadroniscono di piccole porzioni di territorio, ma costano un’enorme perdita di vite umane. Il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ucciso in una misteriosa esplosione aerea dopo aver guidato un ammutinamento fallito a giugno, descriveva questa tattica come un "tritacarne". Humenyuk ha citato come esempio gli attacchi russi a Krynky nell'oblast di Kherson, nel sud dell'Ucraina, affermando che le truppe russe che attaccavano le posizioni dei marines ucraini lì venivano colpite con oltre il 50% di perdite.

Russia, attacco finale all'Ucraina: Mosca si prepara, 4 regioni nel mirino di Putin. «Kiev muove l'esercito»

Paludi e crateri

Il numero di unità "Storm-Z" (formazioni russe di basso livello composte da riservisti più anziani ed ex detenuti) impegnate a effettuare attacchi con ondate umane contro la testa di ponte ucraina sul lato orientale del Dnipro stava diminuendo, per questo sono stati schierati i paracadutisti. «Ma si considerano truppe d'élite e non vogliono affrontare attacchi frontali del genere», ha spiegato Humenyuk. Una delle unità di paracadutisti russe appena formate, la 104esima divisione aviotrasportata, «sembra essere stata colpita particolarmente duramente al suo debutto in combattimento nella regione di Kherson alla fine dell'anno scorso», ha detto il ministero della Difesa britannico. Krynky è stata teatro di pesanti combattimenti negli ultimi mesi mentre le forze ucraine tentavano di riconquistare terreno attraverso il fiume Dnipro. Le condizioni nella regione hanno reso il conflitto difficile per entrambe le parti, con paludi, crateri di bombe pieni d’acqua e fango che rendono quasi impossibile per le truppe scavare.

Droni

«È impossibile prendere piede lì. È impossibile spostare lì le attrezzature. Non è nemmeno una lotta per la sopravvivenza, è una missione suicida - ha spiegato Oleksiy, un soldato che ha combattuto a Krynky e che ha dato solo il suo nome - È impossibile prendere piede lì. È impossibile spostare lì le attrezzature». Tuttavia, il successo nei cieli sopra il Dnipro ha rafforzato la difficile posizione dell’Ucraina sul terreno. La Russia sembra non essere in grado di contrastare gli attacchi dei droni con visuale in prima persona. Un blogger russo ha stimato che il 90% dell'equipaggiamento militare di Mosca nel settore di Krynky, un villaggio sulla sponda orientale del fiume, è stato distrutto.