Laura, maestra elementare, uccisa in casa con i figli di 11 e 8 anni: caccia al responsabile

Un delitto agghiacciante: una maestra elementare di 42 anni, Laura Moberley, è stata trovata morta in casa insieme ai figli di 11 e 8 anni. Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco.

Il delitto

Il triplice omicidio di Laura e dei suoi bambini, il primogenito Eric e la figlia minore Emily, è avvenuto a Carolina Forest, piccolo centro nella contea di Horry, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). I corpi senza vita sono stati scoperti due giorni fa e il delitto, presumibilmente, si sarebbe consumato poche ore prima.

Le indagini

Subito dopo la scoperta del delitto, sono partite le indagini da parte della polizia della contea di Horry. I sospetti si concentrerebbero sul marito di Laura, William, da cui la donna si stava separando. Lo riporta il sito dell'emittente locale WmbfNews. Un primo documento legale per la separazione risale infatti allo scorso 13 giugno, gli ultimi invece risalgono al 30 agosto. La posizione dell'uomo, che al momento non sarebbe reperibile, non è stata chiarita ufficialmente dagli investigatori. Sulle indagini resta infatti il massimo riserbo, anche se la polizia ha assicurato che non c'è alcun pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Una comunità in lutto

Carolina Forest è un piccolo centro e un triplice delitto del genere, che ha strappato tre vite innocenti, ha ovviamente sconvolto tutti. «Non possiamo negare il dolore della nostra comunità. Vi chiediamo di essere gentili tra tutti voi, non si può mai sapere chi sia stato colpito da questa tragedia», ha spiegato la polizia in una nota. Profondamente addolorata anche la scuola di Horry County, dove Laura aveva lavorato prima come insegnante di sostegno e poi come maestra di ruolo. «Siamo senza parole per quello che è successo, mandiamo i nostri pensieri e le nostre preghiere alla famiglia Moberley e ai loro cari» - il comunicato della scuola - «I nostri assistenti e psicologi sono a disposizione per chiunque ne abbia bisogno in questo momento così tragico».