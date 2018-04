Londra, due sparatorie nella notte: morta una 17enne, grave 16enne

Un morto e un ferito grave a Londra in due sparatorie avvenute nella notte.



Una ragazza di 17 anni è morta colpita da un proiettile alla testa nella zona di Tottenham. Un ragazzo di 16 anni è rimasto invece gravemente ferito da colpi di arma da fuoco nell'area poco distante di Walthamstow. Insieme al ragazzo c'era anche un altro adolescente, di 15 anni, ferito a coltellate. A Tottenham, testimoni raccontano di aver sentito almeno due spari e poi le grida della madre della 17enne colpita a morte, accorsa sulla scena.

Proprio ieri sono stati diffusi dati in base ai quali Londra viene indicata per la prima volta come una città più violenta di New York per numero di omicidi Secondo le ricostruzioni dei media, entrambi gli episodi sembrerebbero inquadrabili come casi di violenza giovanile: una piaga che investe Londra ormai da anni, incrociandosi col fenomeno delle gang, soprattutto in contesti di tensione sociale e razziale come quelli che nel 2010 alimentarono la rivolta delle periferie seguita all'uccisione di un giovane d'origine caraibica da parte della polizia. Al momento tuttavia non risulta il coinvolgimento di stranieri nei due attacchi.A suscitare particolare inquietudine fra gli inquirenti a Londra è l'uso di pistole in rese dei conti fra giovanissimi, dopo i ripetuti allarmi recenti sul dilagare della armi da taglio.