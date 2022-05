Il mistero del Lago Mead, con la siccità trovati resti umani di vittime degli anni '80 (quelli di Bundy e della mafia Usa)

Le acque Lago Mead, il più grande bacino artificiale degli Stati Uniti, hanno restituito un barile di metallo contenente il corpo di una persona. La vittima sarebbe morta a causa di una ferita d'arma da fuoco e, a giudicare dai vestiti ritrovati, sarebbe deceduta tra la metà degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Il dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas ha dichiarato che si tratterebbe di una morte violenta: sarebbero infatti state individuate delle ferite da arma da fuoco. Risalgono proprio a quegli anni i delitti che hanno fatto maggior scalpore negli Stati Uniti. Da Boundy a Dean Corll - l'assassino di massa di Houston - sono stati molti i serial killer che in quel periodo hanno seminato il terrore nella nazione.

La mafia

Della vittima non si conosce l'età né il sesso. Un'altro scenario inquietante si apre sul ritrovamento del cadavere. Sempre in quegli anni e in quella zona era particolarmente presente e attiva la mafia. Non si esclude dunque un collegamento in tal senso. La scoperta del cadavere è stata del tutto fortuita: se il lago non si fosse prosciugato quasi del tutto a causa di una forte siccità che sta colpendo la regione da anni, il corpo sarebbe rimasto nel lago ancora per molto tempo. E non è escluso che il ritiro delle acque possa restituire altri cadaveri.

La siccità

Il governo federale degli Stati Uniti ha dichiarato per la prima volta nella storia restrizioni idriche per il lago alimentato dal fiume Colorado. È il risultato della terribile siccità che imperversa da anni negli Usa occidentali. Il Mead sarà ufficialmente in carenza d'acqua nel 2022. L'agenzia preposta alla gestione delle risorse idriche ha appena pubblicato le sue previsioni per i prossimi 24 mesi e le prospettive sono molto preoccupanti: entro la fine dell'anno il lago Mead, un gigantesco bacino artificiale attaccato alla diga di Hoover vicino a Las Vegas, avrà raggiunto il livello più basso dalla sua creazione negli anni '30 del secolo scorso.