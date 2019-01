Kenya, attacco a un hotel di Nairobi: tre morti. Presi ostaggi, Al Shaabab rivendica Video

Paura a Nairobi, nei dintorni del Dusit Hotel nel quartiere residenziale di Westland. Colpi d'arma da fuoco ed esplosioni sono stati uditi. Secondo il sito del quotidiano keniota daily Nation, forze di polizia sono state dispiegate sul posto. I media locali riferiscono di un'alta colonna di fumo che si leva dall'edificio dell'hotel. Persone che lavorano in edifici vicini hanno raccontato al sito Daily Nation di essersi chiuse nei loro uffici. È di almeno 3 morti il primo bilancio dell'attacco al DusitD2, a Nairobi. Lo riferisce la stampa locale. L'area è stata isolata, le forze di sicurezza stanno evacuando i civili.

Ci sono ostaggi. Il gruppo armato che ha attaccato l'hotel Dusit a Nairobi, nel quartiere di Westland, è arrivato su un veicolo indossando giubbotti anti-proiettile. «Diversi ostaggi vengono tenuti nell'hotel Dusit e stiamo aspettando i rinforzi», ha riferito un agente di sicurezza alla stampa locale. Sono state mobilitate anche teste di cuoio anti-terrorismo. «Unità specializzate della Polizia nazionale sono sul posto al 14 di Riverside Drive per affrontare gli assalitori», riferisce un tweet delle forze dell'ordine keniane. «Si vedono uomini delle squadre 'Recce' muoversi attorno all'edificio e altri hanno provato ad entrare per salvare gli ostaggi», precisa il sito del quotidiano «The Star». Le unità mobilitate includono «Recce Squad, Flying Squad, unità anti-terrorismo della polizia e la squadra artificieri guidata dal direttore George Kinoti», precisa inoltre Daily Nation.



Sono stati evacuati tutti gli edifici attorno al Dusit Hotel di Nairobi. Lo scrivono i media locali, spiegando che l'operazione si è svolta sotto la direzione della polizia e la sorveglianza di un elicottero. «L'area è stata isolata e gli automobilisti devono usare altre strade», si legge in un tweet della polizia



La rivendicazione. Gli estremisti somali di Al Shaabab hanno rivendicato l'attacco all'hotel Dusit D2 di Nairobi. Lo riferisce al Jazeera. Il gruppo armato sarebbe composto da almeno 4 persone. «Stiamo conducendo una operazione a Nairobi»: gli Shaabab hanno rivendicato così l'azione nella capitale keniana, riferisce al Jazeera. Il portavoce militare del gruppo ha affermato che altri dettagli verranno resi noti quando «l'operazione sarà finita». Il gruppo armato che ha attaccato l'hotel, composto da almeno 4 persone, è asserragliato nel compound dove sorge l'hotel Dusit

