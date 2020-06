La mamma di Harry Potter contrattacca sui trans e rivela di essere stata vittima di violenze sessuali

La “mamma” di Harry Potter, JK Rowling, ha rivelato le sue esperienze di abusi familiari e violenze sessuali per la prima volta, in un saggio postato sul suo sito, per rispondere a chi la critica sulle sue posizioni sui transessuali.

L’autrice scrive di essere “sopravvissuta” a queste esperienze, e che la sua fede nella libertà di opinione e la sua esperienza come insegnante sono alla base delle sue opinioni.

Il saggio è stato scritto dopo una serie di polemiche sulle sue opinioni, appunto, sui trans, che hanno provocato una levata di scudi da parte (persino) del suo “figlioccio” cinematografico Daniel Radcliffe, e l’attore Eddie Redmayne, interprete di “Animali fantastici e dove trovarli”: «Se il sesso non è reale, allora la realtà vivente delle donne nel mondo viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di genere sessuale significa rimuovere la possibilità di molti di discutere pienamente delle proprie vite».

Rowling ha ricordato la sua lotta contro il sessismo e la misoginia, e anche il suo sentirsi “mentalmente asessuata” nell’adolescenza. precisando che, se fosse nata trent’anni più tardi, forse anche lei avrebbe tentato il cambio di genere. «Il fascino di sfuggire alla femminilità sarebbe stato grande - scrive Rowling - ho lottato con gravi attacchi dovuti a un disturbo ossessivo-compulsivo, quando ero una teenager. Se avessi trovato una comunità e una simpatia online che non esisteva nel mio ambiente di allora, credo che mi sarei persuasa a trasformarmi nel figlio di mio padre».

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Rowling ha poi spiegato il senso delle sue prese di posizione, a proposito del “certificato di conferma del genere” che era stato proposto dalla legislazione scozzese, e che permetterà alle persone di cambiare sesso solo in base al loro sentire, a prescindere dagli esami medici e psicologici, che solitamente vengono richiesti durante processi del genere.

Rowling ha accusato i suoi detrattori di non capire che mentre lei crede fermamente alla necessità di proteggere i trans, a causa dell’alto grado di violenza sessuale e domestica a cui purtroppo sono sottoposti, che le trans che non sono state sottoposte ancora a transizione ormonale e chirirgica possano accedere a spazi riservati alle donne, come ad esempio le toilette. Questo perché una regola del genere «permetterebbe a qualunque uomo di entrarvi».

Poi l’autrice ha ricordato ciò che resta in una “regione molto oscura” della sua memoria, una violenza sessuale che ha dovuto affrontare quando era ventenne. «Quell’aggressione avvenne in un momento e in un luogo in cui ero vulnerabile, e un uomo ha approfittato di quella opportunità. Non posso tacere, né nascondere la mia rabbia e il mio disappunto, se credo che il governo stia mettendo in pericolo la sicurezza delle donne».

Il saggio ha scatenato aspre polemiche. Emma Watson, attrice che interpreta il personaggio di Hermione Granger nei film su Harry Potter, ha twittato: “Il trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere senza essere costantemente messi in questione o interrogati su chi dicono di essere”



