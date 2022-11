Istanbul, attentato ad opera di una donna kamikaze: 6 morti e 81 feriti. Erdogan: «Azione vile»

Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Istanbul. Sei persone sono rimaste uccise nell'esplosione nella affollata via Istiklal. I feriti sono 81. Lo affermano le autorità turche, citate dalla Tass. È stato un «vile» attentato, ha sottolineato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto Ataturk prima di volare a Bali per il G20. L'attentato a Istanbul è stato opera di «una kamikaze». Lo ha reso noto il vicepresidente turco Fuat Oktay.

Istanbul, Istiklal Caddesi, il cuore della città per shopping, movida e cultura: nel 2016 un attentato causò 4 morti

Esplosione a Istanbul, 6 morti

«C'è odore di terrorismo qui. C'è il sospetto che una donna abbia avuto un ruolo», aveva anticipato Erdogan, annunciando di aver ricevuto dal governatore di Istanbul la notizia che almeno 6 persone hanno perso la vita. «La nostra nazione stia sicura che gli autori saranno puniti come meritano», ha aggiunto Erdogan. «La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano».

Secondo il portale, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante. Un primo bilancio dell'esplosione che ha colpito la via centrale di Istanbul Istiklal, celebre via dello shipping, diffuso dal governatore della città turca Ali Yerlikaya, parlava di 4 persone morte e 38 rimaste ferite. Successivamente Erdogan ha comunicato che i morti sono 6 e i feriti 53. L'esplosione è avvenuta attorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia).

Le ipotesi

«Ci sono due possibilità: o la borsa aveva un meccanismo all'interno per esplodere autonomamente oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza, l'inchiesta segue entrambe le ipotesi». Lo ha affermato il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag, come riporta Anadolu, parlando dell'attentato che oggi ha ucciso 6 persone ferendone 81 nel centro di Istanbul. Secondo Bozdag, «una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata, l'esplosione è arrivata 1 o 2 minuti dopo».

I video sui social

Nei filmati diffusi sui social - alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza - si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale Istiklal a Istanbul, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra.

Divieto temporaneo di trasmissione video

La Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, «per motivi di sicurezza», sulla trasmissione di informazioni riguardanti l'esplosione di questo pomeriggio. Lo rende noto il Consiglio Supremo della Radio e Televisione di Turchia Rtuk.

Il cordoglio di Michel

«Notizie orribili da Istanbul questa sera. Condoglianze alle vittime dell'esplosione all'Istiqlal. Tutti i nostri pensieri sono rivolti a coloro che stanno soccorrendo e al popolo turco in questo momento di grande dolore.» Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Turchia, lunga scia di attentati

A partire dal 2014, la Turchia è stata l'obiettivo di numerosi e sanguinosi attentati terroristici, il più delle volte accreditati all'Isis. La serie fu particolarmente violenta tra il 2015 e il 2017. Ecco una lista degli attentati più gravi. * 6 gennaio 2015 - Sultanahmet, Istanbul: un attentatore suicida, una donna russa del Daghestan, colpisce una stazione di polizia, uccidendo un poliziotto. * 5 giugno 2015 - Diyarbakir (est): due bombe esplodono ad una manifestazione del partito filocurdo Hdp. Quattro morti. * 20 luglio 2015 - Sanliurfa (sudest): un attentatore suicida si fa esplodere in un centro culturale municipale, uccidendo 33 giovani attivisti filocurdi che volevano andare a contribuire alla ricostruzione della città curdo-siriana di Kobane. * 10 ottobre 2015 - Ankara: doppio attentato suicida tre settimane prima delle elezioni anticipate. Due esplosioni avvengono fuori dalla stazione centrale dove si sta svolgendo una manifestazione dell'Hdp e dei sindacati di sinistra. I morti sono 103. * 12 gennaio 2016 - Sultanahmet, Istanbul: kamikaze contro i turisti. Dodici i morti tra cui 11 tedeschi e un peruviano. * 19 marzo 2016 - Via Istiklal, Istanbul: un attentatore suicida, un turco che si era unito all'Isis in Siria, si fa esplodere nella via dello shopping. Muoiono cinque civili, tutti stranieri. * 20 giugno 2016 - Gaziantep (est): un ragazzino con un giubbotto riempito di esplosivo si fa esplodere ad un matrimonio di curdi uccidendo 57 persone. * 28 giugno 2016 - Istanbul: tre uomini armati (due russi e un kirghizo) con addosso cinture esplosive attaccano il terminal internazionale dell'aeroporto Ataturk. Due di loro si fanno esplodere, l'altro viene ucciso dalla polizia prima di azionare il detonatore. I morti sono 44, per lo più stranieri. * 1 gennaio 2017 - Istanbul, Ortakoy: un uomo armato apre il fuoco contro i frequentatori del nightclub Reina, dove si celebra il Capodanno. Trentanove persone muoiono. Questo è il solo attacco rivendicato ufficialmente dall'Isis.