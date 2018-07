Imam sposa una bambina di 11 anni, la famiglia: «Era innamorata di lui da tempo»

di Alessia Strinati

Ha 41 anni ed è giàcon due donne, ma ha voluto celebrare le nozze anche con una terza, peccato che abbia appena. L'uomo malaysiano ha 6 figli, avuti da due donne diverse, ma ha deciso di sposarsi un'altra volta, scegliendo in moglie una bambina e facendo nuvamente accendere la polemica sul problema delle baby spose in India.L'uomo, che é imam nel suo villaggio di Gua Musang, nel nord-est della Malaysia, é andato due settimane fa a Golok per celebrare il matrimonio. La bambina è una conoscente di uno dei suoi figli e pare che lui se ne sia subito invaghito. Secondo quanto riporta la stampa locale la famiglia della bimba ha dichiarato che lei stessa avrebbe dato il suo consenso, dichiarandosi innamorata del 41enne.I genitori della bambina hanno imposto come condizione che la coppia potrà vivere insieme solo al compimento del sedicesimo anno di età della futura sposta. Pare che il nuovo matrimonio non abbia raccolto i consensi delle altre mogli, tanto che la seconda sposa starebbe valutando l'ipotesi del divorzio.