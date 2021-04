Hong Kong, condannati Jimmy Lai e altre figure di spicco delle manifestazioni pro-democrazia

Nove veterani delle proteste pro-democrazia sono stati condannati dal tribunale di Hong Kong per il loro ruolo avuto nell'orgnazizzazione di una delle più grandi manifestazioni a sostegno delle riforme che si sono avute nella città durante le proteste del 2019. Sette, tra cui l'avvocato e politico Martin Lee e il magnate dei media Jimmy Lai, sono stati condannati dal tribunale distrettuale per aver organizzato e partecipato a una manifestazione illegale, mentre gli altri due si erano già dichiarati colpevoli. Per Lai si tratta della prima condanna legata al movimento antigovernativo durato mesi e partito a giugno 2019 in risposta al contestato disegno di legge sulle estradizioni in Cina.

APPROFONDIMENTI CINA Hong Kong, condannati Jimmy Lai e altre figure di spicco delle... IL FOCUS Covid, viaggi in aereo: la scelta del posto può essere... IL CASO Olimpiadi e vaccini, la guerra (fredda) Usa-Cina sbarca nello sport....

Tra le altre figure di spicco riconosciute colpevoli dal tribunale di Hong Kong di aver organizzato e partecipato alla protesta non autorizzata dell 18 agosto 2019, ci sono gli avvocati ed ex deputati Martin Lee e Margaret Ng, mentre gli ex parlamentari Au Nok-hin e Leung Yiu-chung, anch'essi condannati, si erano dichiarati colpevoli in precedenza. Una manifestazione e una marcia tenutesi quel giorno nel centro di Hong Kong fu in grado di mobilitare 1,7 milioni di persone, secondo gli organizzatori, prendendo di mira il disegno di legge ritirato dal governo locale, che era volto a consentire l'invio di sospetti criminali in Cina e in opposizione alla brutalità della polizia contro i manifestanti.

Hong Kong media mogul Jimmy Lai among those found guilty over 2019 mass protests in city https://t.co/H4Ig678FBH — BBC News (World) (@BBCWorld) April 1, 2021

Il giudice del tribunale distrettuale Amanda Woodcock ha affermato nella sentenza che l'accusa è stata in grado di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che gli imputati avevano organizzato e partecipato alla protesta non autorizzata. La determinazione della pena giungerà per tutti in un secondo momento. Lai, fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica il tabloid Apple Daily, è alle prese con altri procedimenti penali, tra cui quello in cui è accusato di collusione con forze straniere in violazione della legge sulla sicurezza nazionale. È in stato di arresto dalla fine dello scorso anno.