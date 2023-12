Hermès, chi è il domestico marocchino (sposato e con 2 figli) che potrebbe ereditare 10 miliardi di euro

Ha 51 anni, sposato con una donna spagnola e padre di due figli. E' un collaboratore domestico e presto potrebbe ereditare il patrimonio di una delle case di moda più importanti del mondo: Hermès. Nicolas Puech, 80 anni, discendente di quinta generazione di Thierry Hermès ed erede dell'omonima casa di moda francese, avrebbe infatti deciso di lasciare tutta la sua eredità - stimata in circa 10 miliardi di franchi svizzeri (10,4 miliardi di euro) - al cittadino di orgine marocchino che lavora per lui.

Ma la decisione ha dato il via a una disputa legale con la Ong svizzera Isocrate, l'associazione a cui precedentemente era indirizzata l'eredità dell'80enne, che vuole battersi contro questa decisione.

Chi è il domestico

L'uomo marocchino è entrato al servizio dell'imprenditore - che non ha moglie e figli né altri eredi a cui destinare i propri averi - inizialmente come giardiniere. Durante il lockdown, poi, il rapporto tra i due si è molto stretto e ha coinvolto anche la famiglia del 51enne. Puech ha già omaggiato il suo dipendente in passato, regalandogli un immobile di lusso a Marrakech, in Marocco, del valore di un milione e mezzo di franchi (quasi 1,6 milioni di euro), e una villa da 4 milioni di franchi (4,2 milioni di euro) a Montreux, comune svizzero sul lago di Ginevra. Ora però il miliardario ha manifestato la volontà di riconoscere il rapporto con i domestici anche in termini di successione. In base alla legge elvetica, però, Nicolas Puech potrebbe fare molta fatica a modificare le precedenti volontà senza il consenso dell'associazione Isocrate, a cui era destinata l'eredità.

Circonvenzione di incapace?

Dietro alla decisione dell'80enne miliardario non sembra esserci una circonvenzione di incapace. Il figlio di Yvonne Hermès, infatti, gode di ottima salute fisica e mentale ma, al suo decesso si prospetta comunque una lunga e complessa battaglia legale.