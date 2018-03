I cancelli di BolognaFiere si sono chiusi dopo l’uscita dell’ultimo container con ciò che resta della bellezza alla fine di una kermesse positiva e coronata dal massimo successo com’è stato l’ultimo Cosmoprof Worldwide dedicato all’autunno-inverno 2018-19. Settore in massima espansione, colpito meno di altri dalla recente crisi e ben determinato a continuare un’ascesa affidata a una produzione sempre più controllata e una creatività che ai nostri “creativi” non manca, sia per il settore fiorente della cosmesi che per quelli della “beauty” in generale, dai trucchi agli smalti, al colore per i capelli, agli accessori e agli strumenti della bellezza che offrono interpretazioni sempre più sofisticate .

Grande successo dunque?

“Sorprendente! Una manifestazione vivace, ricca di proposte – conferma il presidente di BolognaFiere, Giuseppe Calzolari – superato il tetto dei 250.000 visitatori , registrato nel 2017, abbiamo rilevato un aumento dell’11 per cento nelle presenze di operatori esteri. Record anche per il numero di espositori. ha registrato un totale di 2822 espositori provenienti da 70 nazioni”.

“L’edizione 2018 , che ha occupato lo spazio in Fiera a Bologna dal 15 al 19 marzo, ha potuto contare anche su un programma di eventi importanti . Note di interesse particolare – precisa Paolo Landi , capo ufficio stampa di Cosmoprof (n.d.r. personaggio noto nel campo della comunicazione fin da quando, in tempi in cui si affermava la nuova arte della comunicazione, gestiva brillantemente l’ascesa di Benetton) - soprattutto gli incontri professionali e di studio, i convegni, le performances dedicate ai singoli settori - coordinate dall’onnipresente instancabile Arianna Rizzi - che hanno punteggiato le quattro giornate bolognesi. Adesione da record è stata registrata per i 18 workshop in programma, contrassegnati dalla presenza di leader di prestigio.

Le giornate di Cosmoprof 2018 hanno ospitato anche la consegna di vari premi alle aziende più innovative oltre al Premio alla Carriera consegnato a Jean Claude Ellena, celebre “naso” della Maison Hermes, che ha attirato nuova attenzione sulla profumeria d’alta gamma presente quest’anno a Cosmoprof ricca di proposte, dalla filiera industriale al retail: un vero colpo d’occhio sulla cosmesi mondiale in una sintesi come nessun’altra fiera al mondo riesce a offrire”.

Nuove esperienze all’estero attendono ora la trasferta di Cosmoprof Worldwide in paesi dell’Asia e del Nord America, sempre con la collaborazione di Cosmetica Italia, del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’ITA (Italian Trade Agency).



Mercoledì 21 Marzo 2018, 23:28